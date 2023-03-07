Новикова Анисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Анисья Васильевна

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Место рождения

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.02.1804

Муж: Новиков Дмитрий Лукоянович

Рождение ребёнка
28.10.1806

Дочь: Новикова Неонила Дмитриевна

Отец ребёнка: Новиков Дмитрий Лукоянович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1817

Сын: Новиков Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Новиков Дмитрий Лукоянович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1822

Сын: Новиков Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Новиков Дмитрий Лукоянович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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