Хелиус Георг Эдуард Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хелиус Георг Эдуард Федорович

Место рождения

рига, Latvia

Дата рождения

19.08.1819

Дата смерти

После 1884

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1819

Отец: Chelius /хелиус Ernst Philippe Friedrich Ernst

Мать: Chelius Augusta Elisabet

рига, Latvia
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Антонова Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Хелиус Юлия Анна Каролина Карловна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Яблокова София Wilgelmina Maria Sofia Георгиевна

Мать ребёнка: Хелиус Юлия Анна Каролина Карловна

Рождение ребёнка
10.11.1858

Сын: Хелиус Ernst Eduard

Мать ребёнка: Хелиус Юлия Анна Каролина Карловна

Рождение ребёнка
18.07.1860

Сын: Хелиус Peter Georg Gottlieb

Мать ребёнка: Хелиус Юлия Анна Каролина Карловна

Рождение ребёнка
31.10.1863

Дочь: Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Хелиус Юлия Анна Каролина Карловна

Рождение ребёнка
12.01.1869

Сын: Хелиус Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Хелиус Анна Александровна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Хелиус Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Хелиус Анна Александровна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Хелиус Лев Георгиевич

Мать ребёнка: Хелиус Анна Александровна

Рождение ребёнка
13.10.1872

Дочь: Хелиус Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Хелиус Анна Александровна

Рождение ребёнка
13.10.1873

Дочь: Евгения Георгиевна

Мать ребёнка: Хелиус Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1884
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