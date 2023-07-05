Хелиус Георг Эдуард Федорович
Место рождениярига, Latvia
Дата рождения19.08.1819
Дата смертиПосле 1884
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1819
рига, Latvia
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Антонова Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Хелиус Юлия Анна Каролина Карловна
Рождение ребёнка
1857
Рождение ребёнка
10.11.1858
Сын: Хелиус Ernst Eduard
Мать ребёнка: Хелиус Юлия Анна Каролина Карловна
Рождение ребёнка
18.07.1860
Сын: Хелиус Peter Georg Gottlieb
Мать ребёнка: Хелиус Юлия Анна Каролина Карловна
Рождение ребёнка
31.10.1863
Дочь: Александра Георгиевна
Мать ребёнка: Хелиус Юлия Анна Каролина Карловна
Рождение ребёнка
12.01.1869
Сын: Хелиус Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Хелиус Анна Александровна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Хелиус Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Хелиус Анна Александровна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Хелиус Анна Александровна
Рождение ребёнка
13.10.1872
Дочь: Хелиус Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Хелиус Анна Александровна
Рождение ребёнка
13.10.1873
Дочь: Евгения Георгиевна
Мать ребёнка: Хелиус Анна Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1884