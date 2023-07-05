Хелиус (Ольденбург) Юлия Анна Каролина Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1830
Дата смертиМежду 1860 и 1868
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830
Отец: Штак (?) Карл
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Антонова Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Хелиус Георг Эдуард Федорович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Яблокова София Wilgelmina Maria Sofia Георгиевна
Отец ребёнка: Хелиус Георг Эдуард Федорович
Рождение ребёнка
10.11.1858
Сын: Хелиус Ernst Eduard
Отец ребёнка: Хелиус Георг Эдуард Федорович
Рождение ребёнка
18.07.1860
Сын: Хелиус Peter Georg Gottlieb
Отец ребёнка: Хелиус Георг Эдуард Федорович
Рождение ребёнка
31.10.1863
Дочь: Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Хелиус Георг Эдуард Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1860 и 1868