Хелиус (Ольденбург) Юлия Анна Каролина Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хелиус (Ольденбург) Юлия Анна Каролина Карловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Между 1860 и 1868

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: Штак (?) Карл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Антонова Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Хелиус Георг Эдуард Федорович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Яблокова София Wilgelmina Maria Sofia Георгиевна

Отец ребёнка: Хелиус Георг Эдуард Федорович

Рождение ребёнка
10.11.1858

Сын: Хелиус Ernst Eduard

Отец ребёнка: Хелиус Георг Эдуард Федорович

Рождение ребёнка
18.07.1860

Сын: Хелиус Peter Georg Gottlieb

Отец ребёнка: Хелиус Георг Эдуард Федорович

Рождение ребёнка
31.10.1863

Дочь: Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Хелиус Георг Эдуард Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1860 и 1868
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