Яблокова (Хелиус Chelius) София Wilgelmina Maria Sofia Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти06.05.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
01.05.1880
Дочь: Борисова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Яблоков Николай Викентьевич
Рождение ребёнка
15.06.1881
Сын: Яблоков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Яблоков Николай Викентьевич
Бракосочетание
27.01.1882
Рождение ребёнка
18.07.1886
Дочь: Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Яблоков Николай Викентьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.05.1913
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
09.05.1913