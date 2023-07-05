Яблокова (Хелиус Chelius) София Wilgelmina Maria Sofia Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблокова (Хелиус Chelius) София Wilgelmina Maria Sofia Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

06.05.1913

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Хелиус Георг Эдуард Федорович

Мать: Хелиус Юлия Анна Каролина Карловна

Рождение ребёнка
01.05.1880

Дочь: Борисова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Яблоков Николай Викентьевич

Рождение ребёнка
15.06.1881

Сын: Яблоков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Яблоков Николай Викентьевич

Бракосочетание
27.01.1882

Муж: Яблоков Николай Викентьевич

Рождение ребёнка
18.07.1886

Дочь: Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Яблоков Николай Викентьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.05.1913
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
09.05.1913
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