Яблоков Николай Викентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти25.11.1904
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Яблоков Викентий Николаевич
Мать: Яблокова Елизавета N
Бракосочетание
06.06.1875
Рождение ребёнка
31.03.1876
Дочь: Милиоти Елена Николаевна
Мать ребёнка: Яблокова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
18.11.1877
Сын: Яблоков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Яблокова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
01.05.1880
Дочь: Борисова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Яблокова София Wilgelmina Maria Sofia Георгиевна
Рождение ребёнка
15.06.1881
Сын: Яблоков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Яблокова София Wilgelmina Maria Sofia Георгиевна
Бракосочетание
27.01.1882
Рождение ребёнка
18.07.1886
Дочь: Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Яблокова София Wilgelmina Maria Sofia Георгиевна
Работа или профессия
Неизвестно
врач Московского Воспитательного дома, директор и главный доктор Софийской (= Филатовской) детской больницы (с 1897 по 1904)
Смерть
25.11.1904
Похороны
Неизвестно