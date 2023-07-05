Яблоков Николай Викентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯблоков Николай Викентьевич

Яблоков Николай Викентьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

25.11.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Яблоков Викентий Николаевич

Мать: Яблокова Елизавета N

Бракосочетание
06.06.1875

Жена: Яблокова Ольга Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.03.1876

Дочь: Милиоти Елена Николаевна

Мать ребёнка: Яблокова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
18.11.1877

Сын: Яблоков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Яблокова Ольга Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.05.1880

Дочь: Борисова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Яблокова София Wilgelmina Maria Sofia Георгиевна

Рождение ребёнка
15.06.1881

Сын: Яблоков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Яблокова София Wilgelmina Maria Sofia Георгиевна

Бракосочетание
27.01.1882

Жена: Яблокова София Wilgelmina Maria Sofia Георгиевна

Рождение ребёнка
18.07.1886

Дочь: Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Яблокова София Wilgelmina Maria Sofia Георгиевна

Работа или профессия
Неизвестно
врач Московского Воспитательного дома, директор и главный доктор Софийской (= Филатовской) детской больницы (с 1897 по 1904)
Смерть
25.11.1904
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close