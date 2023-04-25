Тур Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тур Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.?

Пол

Женский

Добавил:

нД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.?

Отец: Тур Михаил Павлович

Мать: Тур (Дрозд) Феофания Альжбетовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милош (Бахар) Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Бахар Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахар Михаил Михайловна

Отец ребёнка: Бахар Михаил

Рождение ребёнка
10.10.?

Дочь: Бахар Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Бахар Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахар Михаил

Рождение ребёнка
22.09.1965

Сын: Тур Юрий Иосифович

Отец ребёнка: не указан

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