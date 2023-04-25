Тур Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милош (Бахар) Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Бахар Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бахар Михаил
Рождение ребёнка
10.10.?
Дочь: Бахар Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Бахар Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бахар Михаил
Рождение ребёнка
22.09.1965
Сын: Тур Юрий Иосифович
Отец ребёнка: не указан