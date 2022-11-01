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Бахар Зоя Михайловна
Бахар Зоя Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.10.?
Дата смерти
?.11.2022
Пол
Женский
Отец
Бахар Михаил
Мать
Тур Вера Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.?
Отец:
Бахар Михаил
Мать:
Тур Вера Михайловна
Смерть
?.11.2022
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