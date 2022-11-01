Бахар Зоя Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахар Зоя Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.?

Дата смерти

?.11.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
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Место
Комментарий
Рождение
10.10.?

Отец: Бахар Михаил

Мать: Тур Вера Михайловна

Смерть
?.11.2022