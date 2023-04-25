Бахар Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.10.?
Дочь: Бахар Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Тур Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милош Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Тур Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тур Вера Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тур Вера Михайловна
Смерть
Неизвестно