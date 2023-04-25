Бахар Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахар Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

нД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.?

Дочь: Бахар Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Тур Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милош Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Тур Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахар Михаил Михайловна

Мать ребёнка: Тур Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тур Вера Михайловна

Смерть
Неизвестно
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