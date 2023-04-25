Тур Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТур Михаил Павлович

Тур Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

нД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тур Павел Иосифович

Мать: Тур Самойлова Ульяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тур Иван Михайлович

Мать ребёнка: Тур (Дрозд) Феофания Альжбетовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тур Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Тур (Дрозд) Феофания Альжбетовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тур Павел Михайлович

Мать ребёнка: Тур (Дрозд) Феофания Альжбетовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тур Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Тур (Дрозд) Феофания Альжбетовна

Рождение ребёнка
16.09.?

Дочь: Тур Вера Михайловна

Мать ребёнка: Тур (Дрозд) Феофания Альжбетовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.