Тур Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тур Иван Михайлович
Мать ребёнка: Тур (Дрозд) Феофания Альжбетовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тур Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Тур (Дрозд) Феофания Альжбетовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тур Павел Михайлович
Мать ребёнка: Тур (Дрозд) Феофания Альжбетовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тур (Дрозд) Феофания Альжбетовна
Рождение ребёнка
16.09.?
Дочь: Тур Вера Михайловна
Мать ребёнка: Тур (Дрозд) Феофания Альжбетовна
Смерть
Неизвестно