Тур (Дрозд) Феофания Альжбетовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тур (Дрозд) Феофания Альжбетовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

нД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Дрозд Альжбета Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тур Иван Михайлович

Отец ребёнка: Тур Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тур Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Тур Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тур Павел Михайлович

Отец ребёнка: Тур Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тур Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Тур Михаил Павлович

Рождение ребёнка
16.09.?

Дочь: Тур Вера Михайловна

Отец ребёнка: Тур Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно

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