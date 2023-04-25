Тур (Дрозд) Феофания Альжбетовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Дрозд Альжбета Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тур Иван Михайлович
Отец ребёнка: Тур Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тур Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Тур Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тур Павел Михайлович
Отец ребёнка: Тур Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тур Михаил Павлович
Рождение ребёнка
16.09.?
Дочь: Тур Вера Михайловна
Отец ребёнка: Тур Михаил Павлович
Смерть
Неизвестно