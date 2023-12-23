Гуськов Иоанн Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1865
Отец: Гуськов Григорий Иванович
Мать: Гуськова Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
19.01.1898
Дочь: Гуськова Ксения Иоановна
Мать ребёнка: Гуськова Агриппина Илларионовна
Рождение ребёнка
06.01.1906
Дочь: Гуськова Анна Иоановна
Мать ребёнка: Гуськова Агриппина Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно