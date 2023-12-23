Гуськов Иоанн Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуськов Иоанн Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1865

Отец: Гуськов Григорий Иванович

Мать: Гуськова Дарья Егоровна

Рождение ребёнка
19.01.1898

Дочь: Гуськова Ксения Иоановна

Мать ребёнка: Гуськова Агриппина Илларионовна

Рождение ребёнка
06.01.1906

Дочь: Гуськова Анна Иоановна

Мать ребёнка: Гуськова Агриппина Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуськова Агриппина Илларионовна

Смерть
Неизвестно
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