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Гуськов Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1842 ст.

Отец: Гуськов Иван Михайлович

Мать: Гуськова Василиса Семеновна

Бракосочетание
03.11.1863 ст.

Жена: Гуськова Дарья Егоровна

Рождение ребёнка
08.11.1865

Сын: Гуськов Иоанн Григорьевич

Мать ребёнка: Гуськова Дарья Егоровна

Рождение ребёнка
03.08.1871 ст.

Сын: Гуськов Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: Гуськова Дарья Егоровна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуськов Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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