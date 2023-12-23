Гуськов Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1842 ст.
Бракосочетание
03.11.1863 ст.
Жена: Гуськова Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
08.11.1865
Сын: Гуськов Иоанн Григорьевич
Мать ребёнка: Гуськова Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
03.08.1871 ст.
Сын: Гуськов Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: Гуськова Дарья Егоровна
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуськов Дмитрий Григорьевич
Смерть
Неизвестно