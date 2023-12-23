Гуськова Дарья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.11.1863 ст.
Рождение ребёнка
08.11.1865
Сын: Гуськов Иоанн Григорьевич
Отец ребёнка: Гуськов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1871 ст.
Сын: Гуськов Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Гуськов Григорий Иванович
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно