Гуськова Дарья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуськова Дарья Егоровна

Гуськова Дарья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1863 ст.

Муж: Гуськов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
08.11.1865

Сын: Гуськов Иоанн Григорьевич

Отец ребёнка: Гуськов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
03.08.1871 ст.

Сын: Гуськов Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Гуськов Григорий Иванович

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close