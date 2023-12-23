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Гуськов Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гуськов Григорий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1904

Сын: Гуськов Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Гуськова Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
12.02.1907

Дочь: Гуськова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Гуськова Варвара Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуськова Варвара Федоровна

Смерть
Неизвестно
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