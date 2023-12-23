Гуськов Дмитрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гуськов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1904
Сын: Гуськов Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Гуськова Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
12.02.1907
Дочь: Гуськова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Гуськова Варвара Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно