Гуськова Варвара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.10.1904
Сын: Гуськов Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Гуськов Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
12.02.1907
Дочь: Гуськова Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Гуськов Дмитрий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно