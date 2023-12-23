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Гуськова Варвара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1904

Сын: Гуськов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Гуськов Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
12.02.1907

Дочь: Гуськова Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Гуськов Дмитрий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуськов Дмитрий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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