Гуськова Агриппина Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуськова Агриппина Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1898

Дочь: Гуськова Ксения Иоановна

Отец ребёнка: Гуськов Иоанн Григорьевич

Рождение ребёнка
06.01.1906

Дочь: Гуськова Анна Иоановна

Отец ребёнка: Гуськов Иоанн Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуськов Иоанн Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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