Гуськова Агриппина Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.01.1898
Дочь: Гуськова Ксения Иоановна
Отец ребёнка: Гуськов Иоанн Григорьевич
Рождение ребёнка
06.01.1906
Дочь: Гуськова Анна Иоановна
Отец ребёнка: Гуськов Иоанн Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно