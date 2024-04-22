Бегунов Харитон Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБегунов Харитон Алексеевич

Бегунов Харитон Алексеевич

Место рождения

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Около 1783 г.р.

Жена

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Бегунов Алексей Петрович

Мать: Бегунова Матрона

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Смерть
После 1834
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Бегунов Платон Харитонович

Мать ребёнка: Бегунова Анна

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Бракосочетание
После 1872

Жена: Бегунова Анна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close