Бегунова Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1783
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
Около 1805
Отец ребёнка: Бегунов Алексей Петрович
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
1809
Сын: Бегунов Харитон Алексеевич
Отец ребёнка: Бегунов Алексей Петрович
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
1811
Сын: Бегунов Матвей Алексеевич
Отец ребёнка: Бегунов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Бегунова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Бегунов Алексей Петрович
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Бегунова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Бегунов Алексей Петрович
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Бегунов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Бегунов Алексей Петрович
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Бегунова Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Бегунов Алексей Петрович
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834