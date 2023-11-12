Бегунова Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бегунова Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Бегунов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Бегунов Алексей Петрович

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
1809

Сын: Бегунов Харитон Алексеевич

Отец ребёнка: Бегунов Алексей Петрович

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
1811

Сын: Бегунов Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Бегунов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Бегунова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Бегунов Алексей Петрович

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Бегунова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Бегунов Алексей Петрович

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Бегунов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Бегунов Алексей Петрович

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Бегунова Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Бегунов Алексей Петрович

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бегунов Алексей Петрович

Смерть
После 1834
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