Бегунов Алексей Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1778
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: Бегунова Матрона
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
1809
Сын: Бегунов Харитон Алексеевич
Мать ребёнка: Бегунова Матрона
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
1811
Сын: Бегунов Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: Бегунова Матрона
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Бегунова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Бегунова Матрона
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Бегунова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Бегунова Матрона
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Бегунов Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Бегунова Матрона
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Бегунова Васса Алексеевна
Мать ребёнка: Бегунова Матрона
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бегунова Матрона
Смерть
После 1834