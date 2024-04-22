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Бегунов Алексей Петрович

Место рождения

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Бегунов Петр Ефремович

Мать: Бегунова Пелагея Алексеевна

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Бегунов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Бегунова Матрона

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
1809

Сын: Бегунов Харитон Алексеевич

Мать ребёнка: Бегунова Матрона

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
1811

Сын: Бегунов Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Бегунова Матрона

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Бегунова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Бегунова Матрона

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Бегунова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Бегунова Матрона

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Бегунов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Бегунова Матрона

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Бегунова Васса Алексеевна

Мать ребёнка: Бегунова Матрона

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бегунова Матрона

Смерть
После 1834
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