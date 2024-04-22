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Бегунов Иван Алексеевич

Место рождения

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Около 1783 г.р.

Жена

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Бегунов Алексей Петрович

Мать: Бегунова Матрона

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
1831

Сын: Бегунов Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Бегунова Екатерина

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бегунова Екатерина

Смерть
После 1834
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