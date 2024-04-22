Бегунов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Бегунов Алексей Петрович
Мать: Бегунова Матрона
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
1831
Сын: Бегунов Прокопий Иванович
Мать ребёнка: Бегунова Екатерина
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бегунова Екатерина
Смерть
После 1834