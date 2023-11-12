Бегунова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБегунова Анна

Бегунова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
После 1834
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Бегунов Платон Харитонович

Отец ребёнка: Бегунов Харитон Алексеевич

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Бракосочетание
После 1872

Муж: Бегунов Харитон Алексеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close