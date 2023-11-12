Бегунова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
После 1834
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Бегунов Платон Харитонович
Отец ребёнка: Бегунов Харитон Алексеевич
Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Бракосочетание
После 1872