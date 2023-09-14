Положий Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1909
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Нина Алесеевна
Мать ребёнка: Положий Евгения Дмитриевна
Н-Троицкое Амурская отл. Константиновский район
Рождение ребёнка
15.06.1931
Сын: Положий Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Положий Евгения Дмитриевна
Н-Троицкое Амурская отл. Константиновский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно