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Положий Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1909

Отец: Положий Иван Кузьмич

Мать: Положий Соломоноида Стефановна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Нина Алесеевна

Мать ребёнка: Положий Евгения Дмитриевна

Н-Троицкое Амурская отл. Константиновский район
Рождение ребёнка
15.06.1931

Сын: Положий Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Положий Евгения Дмитриевна

Н-Троицкое Амурская отл. Константиновский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Положий Евгения Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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