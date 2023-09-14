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Положий Иван Кузьмич

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Место рождения

Слободы Тернов, Харьковская губерния

Дата рождения

06.09.1887

Дата смерти

15.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1887

Отец: Козьма Самуилович

Мать: Положий Анна Ивановна

Слободы Тернов, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1909

Сын: Положий Алексей Иванович

Мать ребёнка: Положий Соломоноида Стефановна

Рождение ребёнка
05.01.1912

Сын: Положий Иван Иванович

Мать ребёнка: Положий Соломоноида Стефановна

Рождение ребёнка
08.02.1916

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Положий Соломоноида Стефановна

Рождение ребёнка
08.01.1919

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Положий Соломоноида Стефановна

Рождение ребёнка
20.08.1920

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Положий Соломоноида Стефановна

с. Ново-Троецкое Константиновского района Амурской обл
Рождение ребёнка
12.06.1922

Сын: Положий Александр Иванович

Мать ребёнка: Положий Соломоноида Стефановна

Рождение ребёнка
30.09.1924

Дочь: Ефросинья (Устинья) Ивановна

Мать ребёнка: Положий Соломоноида Стефановна

с. Ново-Троецкое Константиновского района Амурской обл
Рождение ребёнка
17.03.1927

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Положий Соломоноида Стефановна

Н-Троицкое Амурская отл. Константиновский район
Рождение ребёнка
29.04.1929

Сын: Положий Константин Иванович

Мать ребёнка: Положий Соломоноида Стефановна

с. Ново-Троецкое Константиновского района Амурской обл
Рождение ребёнка
05.05.1931

Сын: Положий Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Положий Соломоноида Стефановна

Ново-Александровское Амурская обл.
Рождение ребёнка
?.06.1933

Дочь: Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Положий Соломоноида Стефановна

Н-Троицкое Амурская отл. Константиновский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Положий Соломоноида Стефановна

Смерть
15.10.1938
Амурская обл. Константиновский р-он, с. Новотроицкое
Причина смерти: Убийство
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