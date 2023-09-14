Положий Иван Кузьмич
Место рожденияСлободы Тернов, Харьковская губерния
Дата рождения06.09.1887
Дата смерти15.10.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.09.1887
Отец: Козьма Самуилович
Мать: Положий Анна Ивановна
Слободы Тернов, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1909
Мать ребёнка: Положий Соломоноида Стефановна
Рождение ребёнка
05.01.1912
Мать ребёнка: Положий Соломоноида Стефановна
Рождение ребёнка
08.02.1916
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Положий Соломоноида Стефановна
Рождение ребёнка
08.01.1919
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Положий Соломоноида Стефановна
Рождение ребёнка
20.08.1920
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Положий Соломоноида Стефановна
с. Ново-Троецкое Константиновского района Амурской обл
Рождение ребёнка
12.06.1922
Сын: Положий Александр Иванович
Мать ребёнка: Положий Соломоноида Стефановна
Рождение ребёнка
30.09.1924
Дочь: Ефросинья (Устинья) Ивановна
Мать ребёнка: Положий Соломоноида Стефановна
с. Ново-Троецкое Константиновского района Амурской обл
Рождение ребёнка
17.03.1927
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Положий Соломоноида Стефановна
Н-Троицкое Амурская отл. Константиновский район
Рождение ребёнка
29.04.1929
Сын: Положий Константин Иванович
Мать ребёнка: Положий Соломоноида Стефановна
с. Ново-Троецкое Константиновского района Амурской обл
Рождение ребёнка
05.05.1931
Мать ребёнка: Положий Соломоноида Стефановна
Ново-Александровское Амурская обл.
Рождение ребёнка
?.06.1933
Дочь: Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Положий Соломоноида Стефановна
Н-Троицкое Амурская отл. Константиновский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1938
Амурская обл. Константиновский р-он, с. Новотроицкое
Причина смерти: Убийство