Положий (Боженко) Соломоноида Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоложий (Боженко) Соломоноида Стефановна

Положий (Боженко) Соломоноида Стефановна

avatar

Место рождения

Терны, Сумська область

Дата рождения

29.07.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1888

Отец: Боженко Сефан Стефанов

Мать: Варвара Яковлева

Терны, Сумська область
Рождение ребёнка
17.03.1909

Сын: Положий Алексей Иванович

Отец ребёнка: Положий Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
05.01.1912

Сын: Положий Иван Иванович

Отец ребёнка: Положий Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
08.02.1916

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Положий Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
08.01.1919

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Положий Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
20.08.1920

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Положий Иван Кузьмич

Новотроицкое, Константиновский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
12.06.1922

Сын: Положий Александр Иванович

Отец ребёнка: Положий Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
30.09.1924

Дочь: Ефросинья (Устинья) Ивановна

Отец ребёнка: Положий Иван Кузьмич

с. Ново-Троецкое Константиновского района Амурской обл
Рождение ребёнка
17.03.1927

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Положий Иван Кузьмич

Н-Троицкое Амурская отл. Константиновский район
Рождение ребёнка
29.04.1929

Сын: Положий Константин Иванович

Отец ребёнка: Положий Иван Кузьмич

с. Ново-Троецкое Константиновского района Амурской обл
Рождение ребёнка
05.05.1931

Сын: Положий Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Положий Иван Кузьмич

Ново-Александровское Амурская обл.
Рождение ребёнка
?.06.1933

Дочь: Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Положий Иван Кузьмич

Н-Троицкое Амурская отл. Константиновский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Положий Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close