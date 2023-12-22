Положий (Боженко) Соломоноида Стефановна
Место рождения
Дата рождения29.07.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1888
Отец: Боженко Сефан Стефанов
Мать: Варвара Яковлева
Рождение ребёнка
17.03.1909
Отец ребёнка: Положий Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
05.01.1912
Отец ребёнка: Положий Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
08.02.1916
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Положий Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
08.01.1919
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Положий Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
20.08.1920
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Положий Иван Кузьмич
Новотроицкое, Константиновский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
12.06.1922
Сын: Положий Александр Иванович
Отец ребёнка: Положий Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
30.09.1924
Дочь: Ефросинья (Устинья) Ивановна
Отец ребёнка: Положий Иван Кузьмич
с. Ново-Троецкое Константиновского района Амурской обл
Рождение ребёнка
17.03.1927
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Положий Иван Кузьмич
Н-Троицкое Амурская отл. Константиновский район
Рождение ребёнка
29.04.1929
Сын: Положий Константин Иванович
Отец ребёнка: Положий Иван Кузьмич
с. Ново-Троецкое Константиновского района Амурской обл
Рождение ребёнка
05.05.1931
Отец ребёнка: Положий Иван Кузьмич
Ново-Александровское Амурская обл.
Рождение ребёнка
?.06.1933
Дочь: Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Положий Иван Кузьмич
Н-Троицкое Амурская отл. Константиновский район
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Положий Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно