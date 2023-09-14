Боженко Сефан Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1883
Жена: Варвара Яковлева
Слободы Владимирвки Харьковская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1888
Дочь: Положий Соломоноида Стефановна
Мать ребёнка: Варвара Яковлева
Слободы Владимирвки Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно