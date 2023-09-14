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Боженко Сефан Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1865 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1883

Жена: Варвара Яковлева

Слободы Владимирвки Харьковская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1888

Дочь: Положий Соломоноида Стефановна

Мать ребёнка: Варвара Яковлева

Слободы Владимирвки Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно
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