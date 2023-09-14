Положий Евгения Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Нина Алесеевна
Отец ребёнка: Положий Алексей Иванович
Н-Троицкое Амурская отл. Константиновский район
Рождение ребёнка
15.06.1931
Сын: Положий Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Положий Алексей Иванович
Н-Троицкое Амурская отл. Константиновский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно