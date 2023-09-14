Положий Евгения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Положий Евгения Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Нина Алесеевна

Отец ребёнка: Положий Алексей Иванович

Н-Троицкое Амурская отл. Константиновский район
Рождение ребёнка
15.06.1931

Сын: Положий Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Положий Алексей Иванович

Н-Троицкое Амурская отл. Константиновский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Положий Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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