Свешников Герасим Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешников Герасим Дмитриевич

Место рождения

Москва, Царство Русское

Дата рождения

1674

Дата смерти

1738

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Свешников Дмитрий Васильевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1711

Сын: Свешников Назар Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Свешников Ермолай Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Свешников Никита Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Свешников Софрон Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Свешников Кондратий Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1738

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