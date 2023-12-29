Свешников Герасим Дмитриевич
Место рожденияМосква, Царство Русское
Дата рождения1674
Дата смерти1738
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: Свешников Дмитрий Васильевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1711
Сын: Свешников Назар Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Свешников Ермолай Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Свешников Никита Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Свешников Софрон Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Свешников Кондратий Герасимович
Мать ребёнка: не указана