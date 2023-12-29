Свешников Дмитрий Васильевич
Место рожденияМосква, Царство Русское
Дата рождения1661
Дата смерти1734
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661
Отец: Свешников Василий Григорьевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1674
Сын: Свешников Герасим Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Свешников Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана