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Свешников Дмитрий Васильевич

Место рождения

Москва, Царство Русское

Дата рождения

1661

Дата смерти

1734

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661

Отец: Свешников Василий Григорьевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1674

Сын: Свешников Герасим Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Свешников Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1734

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