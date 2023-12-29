Свешников Кондратий Герасимович
Место рожденияКунгур, Сибирская Губерния Российская Империя
Дата рождения1736
Дата смертиПосле 1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Свешников Герасим Дмитриевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1752
Рождение ребёнка
1753
Сын: Свешников Миний Кондратьевич
Мать ребёнка: Свешникова (Мутыкина) Домна Спиридоновна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Свешников Егор Кондратьевич
Мать ребёнка: Свешникова (Мутыкина) Домна Спиридоновна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Свешников Гурий Кондратьевна
Мать ребёнка: Свешникова (Мутыкина) Домна Спиридоновна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Свешников Вахрамей Кондратьевич
Мать ребёнка: Свешникова (Мутыкина) Домна Спиридоновна
Смерть
После 1800