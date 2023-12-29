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Свешников Кондратий Герасимович

Место рождения

Кунгур, Сибирская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1736

Дата смерти

После 1800

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Свешников Герасим Дмитриевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1752

Жена: Свешникова (Мутыкина) Домна Спиридоновна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Свешников Миний Кондратьевич

Мать ребёнка: Свешникова (Мутыкина) Домна Спиридоновна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Свешников Егор Кондратьевич

Мать ребёнка: Свешникова (Мутыкина) Домна Спиридоновна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Свешников Гурий Кондратьевна

Мать ребёнка: Свешникова (Мутыкина) Домна Спиридоновна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Свешников Вахрамей Кондратьевич

Мать ребёнка: Свешникова (Мутыкина) Домна Спиридоновна

Смерть
После 1800

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