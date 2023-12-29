Свешников Ермолай Герасимович
Место рожденияМосква, Царство Русское
Дата рождения1717
Дата смертиПосле 1783
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Свешников Герасим Дмитриевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1740
Рождение ребёнка
1741
Сын: Свешников Максим Ермолаевич
Мать ребёнка: Свешникова (Шамурина) Неонила Фёдоровна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: (Свешникова) Марья Ермолаевна
Мать ребёнка: Свешникова (Шамурина) Неонила Фёдоровна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Свешников Семён Ермолаевич
Мать ребёнка: Свешникова (Шамурина) Неонила Фёдоровна
Смерть
После 1783