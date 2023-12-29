Свешников Ермолай Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешников Ермолай Герасимович

Место рождения

Москва, Царство Русское

Дата рождения

1717

Дата смерти

После 1783

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Свешников Герасим Дмитриевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1740

Жена: Свешникова (Шамурина) Неонила Фёдоровна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Свешников Максим Ермолаевич

Мать ребёнка: Свешникова (Шамурина) Неонила Фёдоровна

Рождение ребёнка
1744

Дочь: (Свешникова) Марья Ермолаевна

Мать ребёнка: Свешникова (Шамурина) Неонила Фёдоровна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Свешников Семён Ермолаевич

Мать ребёнка: Свешникова (Шамурина) Неонила Фёдоровна

Смерть
После 1783

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