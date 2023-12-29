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Свешников Максим Ермолаевич

Место рождения

Кунгур, Сибирская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1741

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Свешников Ермолай Герасимович

Мать: Свешникова (Шамурина) Неонила Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1754

Жена: Свешникова (Накарякова) Меланья Никифоровна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Свешников Иван Максимович

Мать ребёнка: Свешникова (Накарякова) Меланья Никифоровна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Свешников Максим Максимович

Мать ребёнка: Свешникова (Накарякова) Меланья Никифоровна

Смерть
1762

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