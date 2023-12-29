Свешников Максим Ермолаевич
Место рожденияКунгур, Сибирская Губерния Российская Империя
Дата рождения1741
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1754
Рождение ребёнка
1755
Сын: Свешников Иван Максимович
Мать ребёнка: Свешникова (Накарякова) Меланья Никифоровна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Свешников Максим Максимович
Мать ребёнка: Свешникова (Накарякова) Меланья Никифоровна