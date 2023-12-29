Свешникова (Шамурина) Неонила Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Шамурина) Неонила Фёдоровна

Место рождения

Село Егорьевское

Дата рождения

1714

Дата смерти

После 1770

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1740

Муж: Свешников Ермолай Герасимович

Рождение ребёнка
1741

Сын: Свешников Максим Ермолаевич

Отец ребёнка: Свешников Ермолай Герасимович

Рождение ребёнка
1744

Дочь: (Свешникова) Марья Ермолаевна

Отец ребёнка: Свешников Ермолай Герасимович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Свешников Семён Ермолаевич

Отец ребёнка: Свешников Ермолай Герасимович

Смерть
После 1770

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