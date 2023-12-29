Свешникова (Шамурина) Неонила Фёдоровна
Место рожденияСело Егорьевское
Дата рождения1714
Дата смертиПосле 1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1740
Рождение ребёнка
1741
Сын: Свешников Максим Ермолаевич
Отец ребёнка: Свешников Ермолай Герасимович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: (Свешникова) Марья Ермолаевна
Отец ребёнка: Свешников Ермолай Герасимович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Свешников Семён Ермолаевич
Отец ребёнка: Свешников Ермолай Герасимович
Смерть
После 1770