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Свешников Софрон Герасимович

Место рождения

Кунгур, Сибирская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1725

Дата смерти

После 1783

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Свешников Герасим Дмитриевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1750

Жена: Свешникова (Бурмасова) Татьяна Прохоровна

Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Свешникова) Наталья Софроновна

Мать ребёнка: Свешникова (Бурмасова) Татьяна Прохоровна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Свешников Пётр Софронович

Мать ребёнка: Свешникова (Бурмасова) Татьяна Прохоровна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Свешников Савва Софронович

Мать ребёнка: Свешникова (Бурмасова) Татьяна Прохоровна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Свешников Иван Софронович

Мать ребёнка: Свешникова (Бурмасова) Татьяна Прохоровна

Смерть
После 1783

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