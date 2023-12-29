Свешников Софрон Герасимович
Место рожденияКунгур, Сибирская Губерния Российская Империя
Дата рождения1725
Дата смертиПосле 1783
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Свешников Герасим Дмитриевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1750
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Свешникова) Наталья Софроновна
Мать ребёнка: Свешникова (Бурмасова) Татьяна Прохоровна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Свешников Пётр Софронович
Мать ребёнка: Свешникова (Бурмасова) Татьяна Прохоровна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Свешников Савва Софронович
Мать ребёнка: Свешникова (Бурмасова) Татьяна Прохоровна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Свешников Иван Софронович
Мать ребёнка: Свешникова (Бурмасова) Татьяна Прохоровна
Смерть
После 1783