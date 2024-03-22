Даниил Власов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниил Власов

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1788 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
29.10.1802

Жена: Марфа Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.01.1805

Сын: Иван Данилов

Мать ребёнка: Марфа Фёдорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1809

Сын: Ануфрий Данилов

Мать ребёнка: Марфа Фёдорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Анисим (Дмитров)

Мать ребёнка: Марфа Фёдорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1821

Сын: Косьма Данилов

Мать ребёнка: Марфа Фёдорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1823

Дочь: Евдокия Данилова

Мать ребёнка: Марфа Фёдорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.12.1825

Сын: Евстратий Данилов

Мать ребёнка: Марфа Фёдорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1831

Дочь: Татьяна Данилова

Мать ребёнка: Марфа Фёдорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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