Даниил Власов
Место рождения
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Бракосочетание
29.10.1802
Жена: Марфа Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.01.1805
Сын: Иван Данилов
Мать ребёнка: Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
12.06.1809
Сын: Ануфрий Данилов
Мать ребёнка: Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Анисим (Дмитров)
Мать ребёнка: Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
До 1821
Сын: Косьма Данилов
Мать ребёнка: Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
26.07.1823
Дочь: Евдокия Данилова
Мать ребёнка: Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
09.12.1825
Сын: Евстратий Данилов
Мать ребёнка: Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
05.01.1831
Дочь: Татьяна Данилова
Мать ребёнка: Марфа Фёдорова
Смерть
Неизвестно