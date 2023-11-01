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Пыжев Родион Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Пыжев Самойла Кириллович

Мать: Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Пыжева) Мария Родионовна

Мать ребёнка: Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Пыжев Петр Родионович

Мать ребёнка: Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Пыжева) Дарья Родионовна

Мать ребёнка: Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Пыжева) Ксения Родионовна

Мать ребёнка: Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Пыжева) Елена Родионовна

Мать ребёнка: Агриппина Васильевна

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