Пыжев Родион Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Пыжев Самойла Кириллович
Мать: Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Пыжева) Мария Родионовна
Мать ребёнка: Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Пыжева) Дарья Родионовна
Мать ребёнка: Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Пыжева) Ксения Родионовна
Мать ребёнка: Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Пыжева) Елена Родионовна
Мать ребёнка: Агриппина Васильевна