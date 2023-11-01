Пыжев Петр Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Пыжев Родион Самойлович
Мать: Ксения Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Пыжева) Анна Петровна
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Пыжева) Варвара Петровна
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна