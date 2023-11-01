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Пыжев Петр Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Пыжев Родион Самойлович

Мать: Ксения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Пыжева) Анна Петровна

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Пыжев Григорий Петрович

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пыжев Николай Родионович

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Пыжева) Варвара Петровна

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

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