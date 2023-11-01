Ксения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Родион Самойлович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Пыжева) Мария Родионовна

Отец ребёнка: Пыжев Родион Самойлович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Пыжев Петр Родионович

Отец ребёнка: Пыжев Родион Самойлович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Пыжева) Дарья Родионовна

Отец ребёнка: Пыжев Родион Самойлович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Пыжева) Ксения Родионовна

Отец ребёнка: Пыжев Родион Самойлович

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