Ксения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Пыжева) Мария Родионовна
Отец ребёнка: Пыжев Родион Самойлович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Пыжев Родион Самойлович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Пыжева) Дарья Родионовна
Отец ребёнка: Пыжев Родион Самойлович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Пыжева) Ксения Родионовна
Отец ребёнка: Пыжев Родион Самойлович