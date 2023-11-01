Пыжев Самойла Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Пыжев Кирилл Федорович
Мать: Фекла Козьминова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Герасимовна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Пыжева) Пелагея Самойловна
Мать ребёнка: Прасковья Герасимовна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Пыжева) Феврония Самойловна
Мать ребёнка: Прасковья Герасимовна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Пыжева) Устиния Самойловна
Мать ребёнка: Ксения