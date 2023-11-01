Пыжев Самойла Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Самойла Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Пыжев Кирилл Федорович

Мать: Фекла Козьминова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Герасимовна

Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Пыжева) Пелагея Самойловна

Мать ребёнка: Прасковья Герасимовна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Пыжева) Феврония Самойловна

Мать ребёнка: Прасковья Герасимовна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Пыжев Василий Самойлович

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
1799

Сын: Пыжев Родион Самойлович

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Пыжева) Устиния Самойловна

Мать ребёнка: Ксения

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