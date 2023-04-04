Уткин Даниил Никитич
Место рожденияБогдарня, Петушинский р-н
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Уткин Никита Васильев
Мать: Уткина Акулина Ивановна
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ирина Даниловна
Мать ребёнка: Уткина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Даниловна
Мать ребёнка: Уткина Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уткина Анна Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно
пастух общественного стада
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно