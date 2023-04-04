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Уткин Даниил Никитич

Место рождения

Богдарня, Петушинский р-н

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Уткин Никита Васильев

Мать: Уткина Акулина Ивановна

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ирина Даниловна

Мать ребёнка: Уткина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Даниловна

Мать ребёнка: Уткина Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Анна Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
пастух общественного стада
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно
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