Уткина Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1869
Сын: Уткин Даниил Никитич
Отец ребёнка: Уткин Никита Васильев
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Уткин Никита Васильев
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Матрена Никитична
Отец ребёнка: Уткин Никита Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно