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Уткина Акулина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Уткин Даниил Никитич

Отец ребёнка: Уткин Никита Васильев

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1875

Сын: Уткин Никифор Никитич

Отец ребёнка: Уткин Никита Васильев

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Матрена Никитична

Отец ребёнка: Уткин Никита Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Никита Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно
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