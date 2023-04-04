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Уткин Никита Васильев

Место рождения

Богдарня, Петушинский р-н

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Уткин Василий

Мать: не указана

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1869

Сын: Уткин Даниил Никитич

Мать ребёнка: Уткина Акулина Ивановна

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1875

Сын: Уткин Никифор Никитич

Мать ребёнка: Уткина Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Матрена Никитична

Мать ребёнка: Уткина Акулина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Акулина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно
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