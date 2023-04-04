Уткин Никита Васильев
Место рожденияБогдарня, Петушинский р-н
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Уткин Василий
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1869
Сын: Уткин Даниил Никитич
Мать ребёнка: Уткина Акулина Ивановна
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Уткина Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Матрена Никитична
Мать ребёнка: Уткина Акулина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уткина Акулина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно