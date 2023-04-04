Уткина Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУткина Анна Егоровна

Уткина Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ирина Даниловна

Отец ребёнка: Уткин Даниил Никитич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Даниловна

Отец ребёнка: Уткин Даниил Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Даниил Никитич

Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close