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Буторин Илья Потапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Буторин Потап

Мать: Буторина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буторин ?

Мать ребёнка: Буторина Пелагея Еремеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буторин ?

Мать ребёнка: Буторина Пелагея Еремеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буторина Пелагея Еремеевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Буторин Митрофан Ильич

Мать ребёнка: Буторина Пелагея Еремеевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Буторина) Акилина Ильинична

Мать ребёнка: Буторина Пелагея Еремеевна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Буторина) Домна Ильинична

Мать ребёнка: Буторина Пелагея Еремеевна

Смерть
Неизвестно

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