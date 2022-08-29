Буторин Илья Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Буторин Потап
Мать: Буторина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буторин ?
Мать ребёнка: Буторина Пелагея Еремеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буторин ?
Мать ребёнка: Буторина Пелагея Еремеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Буторина Пелагея Еремеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Буторина) Акилина Ильинична
Мать ребёнка: Буторина Пелагея Еремеевна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Буторина) Домна Ильинична
Мать ребёнка: Буторина Пелагея Еремеевна
Смерть
Неизвестно