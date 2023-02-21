Буторина Пелагея Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Еремей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Буторин Илья Потапович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Акилина Ильинична
Отец ребёнка: Буторин Илья Потапович
д. Новая Тушка Мало-рожкинской волости Малмыжского
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Домна Ильинична
Отец ребёнка: Буторин Илья Потапович
д. Новая Тушка Мало-рожкинской волости Малмыжского
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буторин ?
Отец ребёнка: Буторин Илья Потапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буторин ?
Отец ребёнка: Буторин Илья Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно