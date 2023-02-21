Буторина Пелагея Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буторина Пелагея Еремеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Еремей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Буторин Митрофан Ильич

Отец ребёнка: Буторин Илья Потапович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Акилина Ильинична

Отец ребёнка: Буторин Илья Потапович

д. Новая Тушка Мало-рожкинской волости Малмыжского
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Домна Ильинична

Отец ребёнка: Буторин Илья Потапович

д. Новая Тушка Мало-рожкинской волости Малмыжского
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буторин ?

Отец ребёнка: Буторин Илья Потапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буторин ?

Отец ребёнка: Буторин Илья Потапович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буторин Илья Потапович

Смерть
Неизвестно
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