Буторин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буторин Илья Потапович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Буторин Максим
Мать ребёнка: Буторина Макрина Игнатьевна
д. Новая Тушка Мало-рожкинской волости Малмыжского
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Буторина Макрина Игнатьевна
д. Новая Тушка Мало-рожкинской волости Малмыжского
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно