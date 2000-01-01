Буторин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буторин ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буторин Илья Потапович

Мать: Буторина Пелагея Еремеевна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Буторин Максим

Мать ребёнка: Буторина Макрина Игнатьевна

д. Новая Тушка Мало-рожкинской волости Малмыжского
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Буторина Макрина Игнатьевна

д. Новая Тушка Мало-рожкинской волости Малмыжского
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буторина Макрина Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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