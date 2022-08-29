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Буторин Митрофан Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Буторин Илья Потапович

Мать: Буторина Пелагея Еремеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буторина Агафья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Буторина) Феодосия Митрофановна

Мать ребёнка: Буторина Агафья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Буторина) Улита Митрофановна

Мать ребёнка: Буторина Агафья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Буторин Григорий Митрофанович

Мать ребёнка: Буторина Агафья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Буторин Карп Митрофанович

Мать ребёнка: Буторина Агафья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Буторин Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Буторина Агафья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Буторина) Ирина Митрофановна

Мать ребёнка: Буторина Агафья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Буторин Павел Митрофанович

Мать ребёнка: Буторина Агафья Кондратьевна

Смерть
Неизвестно

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