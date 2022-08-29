Буторин Митрофан Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Буторин Илья Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Буторина) Феодосия Митрофановна
Мать ребёнка: Буторина Агафья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Буторина) Улита Митрофановна
Мать ребёнка: Буторина Агафья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Буторин Григорий Митрофанович
Мать ребёнка: Буторина Агафья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Буторин Карп Митрофанович
Мать ребёнка: Буторина Агафья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Буторин Иван Митрофанович
Мать ребёнка: Буторина Агафья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Буторина) Ирина Митрофановна
Мать ребёнка: Буторина Агафья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Буторин Павел Митрофанович
Мать ребёнка: Буторина Агафья Кондратьевна
Смерть
Неизвестно