Буторина Агафья Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Кондратий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Феодосия Митрофановна
Отец ребёнка: Буторин Митрофан Ильич
д. Новая Тушка Мало-рожкинской волости Малмыжского
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Улита Митрофановна
Отец ребёнка: Буторин Митрофан Ильич
д. Новая Тушка Мало-рожкинской волости Малмыжского
Рождение ребёнка
1870
Сын: Буторин Григорий Митрофанович
Отец ребёнка: Буторин Митрофан Ильич
Малмыжский р-н, д.Новая Тушка Старо-Тушинского с/с
Рождение ребёнка
1877
Сын: Буторин Карп Митрофанович
Отец ребёнка: Буторин Митрофан Ильич
д. Новая Тушка Мало-рожкинской волости Малмыжского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1879
Сын: Буторин Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Буторин Митрофан Ильич
д. Новая Тушка Мало-рожкинской волости Малмыжского
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ирина Митрофановна
Отец ребёнка: Буторин Митрофан Ильич
д. Новая Тушка Мало-рожкинской волости Малмыжского
Рождение ребёнка
1884
Сын: Буторин Павел Митрофанович
Отец ребёнка: Буторин Митрофан Ильич
Вятская губерния Малмыжский уезд, Мало-Рожкинская вол., дер. Новотерпки (Новая Тушка)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно