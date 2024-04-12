Фролов Григорий Евграфович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиПосле 1905
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Фролов Евграф Иванович
Рождение ребёнка
Около 1888
Мать ребёнка: Фролова Варвара Петровна
х. Веселый или х. Рынок Солоновский?
Рождение ребёнка
05.03.1891
Дочь: Самсонова Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Фролова Варвара Петровна
Веселый, Мартыновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.12.1893 ст.
Дочь: Еланскова Домна Григорьевна
Мать ребёнка: Фролова Варвара Петровна
ГАРО 803-2-963 л. 30об. запись №73
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Фролова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Фролова Варвара Петровна
Год и место рождения предположительное.
Поручитель
29.10.1895 ст.
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Поручитель на венчании брата Фролова Петра Евграфовича ГАРО 803-2-286 л. 53об. запись №28
Поручитель
02.02.1897 ст.
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Поручитель на венчании брата Фролова Михаила Евграфовича ГАРО 803-2-287 л. 56об. запись №9
Рождение ребёнка
Вычислено 1897 ст.
Дочь: Фролова Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Фролова Варвара Петровна
Год рождения вычислен из записи о смерти
Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.
Мать ребёнка: Фролова Варвара Петровна
Год рождения вычислен по записи о смерти
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Фролова Алла Григорьевна
Мать ребёнка: Фролова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
07.01.1903 ст.
Дочь: Фролова Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Фролова Варвара Петровна
ГАРО 803-2-2149 л. 1об. запись №2
Рождение ребёнка
04.04.1906
Сын: Фролов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Фролова Варвара Петровна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Урядник
Смерть
После 1905
Последний известный ребенок родился 04.04.1906