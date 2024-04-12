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Фролов Григорий Евграфович

Место рождения

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

После 1905

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Фролов Евграф Иванович

Мать: не указана

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Фролов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Фролова Варвара Петровна

х. Веселый или х. Рынок Солоновский?
Рождение ребёнка
05.03.1891

Дочь: Самсонова Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Фролова Варвара Петровна

Веселый, Мартыновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.12.1893 ст.

Дочь: Еланскова Домна Григорьевна

Мать ребёнка: Фролова Варвара Петровна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
ГАРО 803-2-963 л. 30об. запись №73
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Фролова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Фролова Варвара Петровна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Год и место рождения предположительное.
Поручитель
29.10.1895 ст.
Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Поручитель на венчании брата Фролова Петра Евграфовича ГАРО 803-2-286 л. 53об. запись №28
Поручитель
02.02.1897 ст.
Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Поручитель на венчании брата Фролова Михаила Евграфовича ГАРО 803-2-287 л. 56об. запись №9
Рождение ребёнка
Вычислено 1897 ст.

Дочь: Фролова Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Фролова Варвара Петровна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Год рождения вычислен из записи о смерти
Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.

Сын: Фролов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Фролова Варвара Петровна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Год рождения вычислен по записи о смерти
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Фролова Алла Григорьевна

Мать ребёнка: Фролова Варвара Петровна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Рождение ребёнка
07.01.1903 ст.

Дочь: Фролова Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Фролова Варвара Петровна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
ГАРО 803-2-2149 л. 1об. запись №2
Рождение ребёнка
04.04.1906

Сын: Фролов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Фролова Варвара Петровна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Место жительства
Неизвестно
Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Работа или профессия
Неизвестно
Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Урядник
Смерть
После 1905
Последний известный ребенок родился 04.04.1906
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