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Фролов Евграф Иванович

Место рождения

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ

Дата рождения

Вычислено 1840 ст.

Дата смерти

21.01.1903 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1840 ст.

Отец: Фролов Иван

Мать: не указана

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Год рождения вычислен из записи о смерти
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Ксения Макаровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1861 ст.

Сын: Фролов Григорий Евграфович

Мать ребёнка: Фролова Ксения Макаровна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Год рождений вычислен из записи о браке.
Рождение ребёнка
Около 1865 ст.

Сын: Фролов Апполон [Антон] Евграфович

Мать ребёнка: Фролова Ксения Макаровна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Рождение ребёнка
Вычислено 1872 ст.

Сын: Фролов Михаил Евграфович

Мать ребёнка: Фролова Ксения Макаровна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Год рождения вычислен из возраста, указанного в записи о 2-м браке
Рождение ребёнка
Вычислено 1876 ст.

Сын: Фролов Петр Евграфович

Мать ребёнка: Фролова Ксения Макаровна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Год рождения из записи о браке
Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Сын: Фролов Трофим Евграфович

Мать ребёнка: Фролова Ксения Макаровна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Год рождения вычислен из записи о браке. Место рождения предположительное
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Фролова Евдокия Евграфовна

Мать ребёнка: Фролова Ксения Макаровна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Рождение ребёнка
23.12.1880 ст.

Дочь: Фролова Евгения Евграфовна

Мать ребёнка: Фролова Ксения Макаровна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.

Дочь: Фролова Просковья Евграфовна

Мать ребёнка: Фролова Ксения Макаровна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Смерть
21.01.1903 ст.
Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
От катара желудка, 62 года ГАРО 803-2-2149 лл. 52об.-53 №3

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