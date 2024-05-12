Фролов Евграф Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1840 ст.
Дата смерти21.01.1903 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1840 ст.
Отец: Фролов Иван
Мать: не указана
Год рождения вычислен из записи о смерти
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Ксения Макаровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1861 ст.
Сын: Фролов Григорий Евграфович
Мать ребёнка: Фролова Ксения Макаровна
Год рождений вычислен из записи о браке.
Рождение ребёнка
Около 1865 ст.
Сын: Фролов Апполон [Антон] Евграфович
Мать ребёнка: Фролова Ксения Макаровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1872 ст.
Мать ребёнка: Фролова Ксения Макаровна
Год рождения вычислен из возраста, указанного в записи о 2-м браке
Рождение ребёнка
Вычислено 1876 ст.
Мать ребёнка: Фролова Ксения Макаровна
Год рождения из записи о браке
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Мать ребёнка: Фролова Ксения Макаровна
Год рождения вычислен из записи о браке. Место рождения предположительное
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Фролова Евдокия Евграфовна
Мать ребёнка: Фролова Ксения Макаровна
Рождение ребёнка
23.12.1880 ст.
Дочь: Фролова Евгения Евграфовна
Мать ребёнка: Фролова Ксения Макаровна
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.
Дочь: Фролова Просковья Евграфовна
Мать ребёнка: Фролова Ксения Макаровна
Смерть
21.01.1903 ст.
От катара желудка, 62 года ГАРО 803-2-2149 лл. 52об.-53 №3