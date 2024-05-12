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Фролова Алла Григорьевна

Место рождения

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1861 г.р.

Мать

Вычислено 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Фролов Григорий Евграфович

Мать: Фролова (Сорокина) Варвара Петровна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Восприемник
25.02.1918
Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Восприемница у Людмилы, дочери Самсонова Зота Стефановича и ее Дарьи Григорьевны (Фроловой, сестра) ГАРО 803-3-13224 лл.109об.-110
Смерть
Неизвестно

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