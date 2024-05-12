Фролова Алла Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Восприемник
25.02.1918
Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Восприемница у Людмилы, дочери Самсонова Зота Стефановича и ее Дарьи Григорьевны (Фроловой, сестра) ГАРО 803-3-13224 лл.109об.-110
Смерть
Неизвестно